Isa Pantoja es ahora cantante. La joven ha sacado a relucir la vena artística de su familia y como su madre, Isabel Pantoja, o su hermano, Kiko Rivera, ha decidido lanzar su carrera musical.

Así se ha presentado en la portada de la revista Lecturas con una renovada imagen, donde revela que su primer tema, que verá la luz este verano, será una canción de reggaetón con toques de trap.

“Tengo mucha ilusión por enseñarle a mi madre la canción, no me da miedo. La conozco y me va a decir que está muy bien”, asegura. Además, ha cambiado su nombre artísticamente para desligarse del apellido Pantoja: “Isa P. Se pronuncia ‘pi’ como la letra en inglés”. Y añade: “Todo el mundo sabe lo que soy. Quiero quitarme el apellido totalmente”.

En esta entrevista en exclusiva para Lecturas, Isa también revela que está muy preocupada por su madre: “Tiene algo grave”, revela, y es que la tonadillera ha sido obligada a volver a España por el equipo médico que se encontraba supervisando su salud en el reality en el que estaba concursando.

Isa Pantoja es ahora cantante | Revista Lecturas

