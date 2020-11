Las emotivas palabras de Irene Rosales y Kiko Rivera al pequeño Francisco por su cumpleaños en mitad del enfrentamiento con Isabel Pantoja

Irene Rosales se ha visto, sin quererlo ni beberlo, salpicada en la polémica del momento: el duro enfrentamiento entre su marido, Kiko Rivera y su suegra, Isabel Pantoja. Y es que estas últimas semanas el DJ le ha lanzado a su progenitora una serie de fuertes indirectas a través de las redes que han acrecentado, aún más, la pelea entre madre e hijo. Especialmente, la reciente y escandalosa entrevista de Kiko a Mila Ximénez, que ha marcado la historia del corazón, donde el hijo de la tonadillera saca a la luz algunos de los trapos sucios de su madre.

Sin embargo, a pesar de que el enfrentamiento no le compete directamente a la sevillana, la folclórica podría haberle acusado de ser la promotora de la cuestionada entrevista de su marido en un plató de televisión, por la que se desató esta guerra, y de manejar al músico a la sombra, lo que la culpabilizaría de este complicado momento por el que actualmente atraviesa la familia. Por ello, harta de ser tachada como la responsable de todo, ha estallado y se ha sincerado a través de sus redes sociales.

''Estoy un poco cansada de que me echen las culpas a mí de algo que no tengo nada que ver y de que me nombren a mi padre, que es una persona anónima y está enfermo, y a mi madre, que ya no está aquí con nosotros'', ha confesado en su cuenta de Twitter.

Ahora que el enfrentamiento entre Kiko y su mujer con su madre sigue más avivado que nunca, ambos han querido dedicar unas emotivas palabras al pequeño Francisco, el hijo del Dj y Jessica Bueno, por su octavo cumpleaños. Unas palabras con las que han demostrado todo su cariño y las ganas que tiene de reunirse con él.

