Alejandra Rubio ha tenido que salir de nuevo en su defensa por las muchas críticas que recibe por su muy cuestionada delgadez.

Desde que la hija de Terelu se ha convertido en toda una influencer que triunfa a través de las redes sociales, su imagen ha sido criticada en muchas ocasiones. Hasta tal punto han llegado a cuestionar su peso y estilo, que Alejandra Rubio no ha dudado en enfrentarse a todos esos haters que le lanzan mordaces comentarios acusándola de "extrema delgadez". Y así lo ha vuelto a hacer…

La hija de Terelu ha respondido a estas críticas a través de sus diferentes plataformas desvelando cuánto pesa y cuánto mide. Y aunque sabía que iba a ser "machacada" tras decirlo, ya que muchos iba a cuestionarque no llegaba a un peso saludable, aun así, Alejandra Rubio confesó estar sana y que siempre ha sido de "constitución delgada".

"Me vais a machacar, peso 43 kg. Sí, estoy muy delgada, es mi constitución. No tengo ninguna enfermedad, no tengo ningún problema. Lo digo de antemano porque os conozco", revelaba la joven influencer.

