Gloria Camila no ha iniciado una relación con Iván González. Así lo ha desmentido ella misma tras salir a la luz que llevarían juntos tres meses y que incluso se habían tatuado juntos: "Nunca me manifiesto, lo llevo por lo legal pero he visto que quieren cebar el tema. No tengo nada con Iván, no he tenido nada ni lo voy a tener. Somos amigos que hemos ido a un centro a tatuarnos, así que no busquéis donde no hay. A ver si en pleno siglo XXI gente soltera puede tener amigos y amigas, nada más que eso, amistad".

Además este fin de semana la hija de Ortega Cano publicaba una sexy foto en ropa interior en blanco y negro que ha sido muy piropeada por sus seguidores, quienes le han hecho una advertencia: "Ten cuidado, Gloria, que Sofía te va a copiar la foto en cero coma".

Y es que es bien sabido que Sofía Suescun, la actual pareja de su exnovio, Kiko Jiménez, y ella son archienemigas, especialmente desde que Sofía y Kiko comenzaran una relación poco después de que el de Linares y ella rompieran. Desde entonces, no paran de compararlas en redes y son muchos los que creen que la de Pamplona vive obsesionada con la ex de su actual pareja.

Seguro que te interesa...

Gloria Camila aclara los rumores sobre su nueva relación