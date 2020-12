Ester Expósito da su versión sobre que pasó realmente en México por lo que fue duramente criticada

Ester Expósito ha sido uno de los nombres claves en este 2020. La actriz no solo sorprendió a principio de este año con uno de los vídeos más virales si no que también enloqueció a todos sus seguidores tras confirmar su relación con Alex Speitzer.

Con todo esto, la actriz ha sido una de las celebrities más seguidas este año y no solo por los medios, también por sus fans y por los más de 26 millones de seguidores que acumula en redes sociales y con los que suele compartir increíbles selfies con los que revoluciona las redes.

La intérprete en su última aparición ha querido hablar de lo sucedido en su último viaje a México que hizo con su pareja y en que el que recibió duras criticas de sus fans por no querer hacerse fotos ni saludarlos: "No ha habido ningún problema, en México no hubo problemas, solo una aglomeración de 20 personas infringiendo las normas de la distancia de seguridad conmigo y entre ellos, pero yo con mis fans... siempre tengo un momento para ellos", ha querido aclarar.

Además también ha agredecido el apoyo y ha confesado que: "Soy muy afortunada de poder estar viviendo de lo que más quiero, hay muchísimas personas que darían lo que fuera por poder vivir de la interpretación y no pueden".

Por último, en cuanto a las preguntas recibidas sobre su relación con Speitzer, la actriz lo tiene claro: "Eso me lo guardo para mí, muy feliz y la más afortunada".

En el vídeo de arriba te dejamos las declaraciones de la intérprete de 'Veneno' al completo.v

