Las desgarradoras imágenes de David Bustamante llorando desconsoladamente en el último adiós a Álex Casademunt

La muerte de Álex Casademunt rompió el corazón de toda España, pero, sin duda, unos de los que más han sufrido esta trágica pérdida, además de sus familiares, son los extriunfitos, por lo que todos y cada uno de ellos han querido brindarle unas palabras por redes sociales y también han acudido al tanatorio para despedirse de su amigo.

Pero lo que está claro es que uno de los más afectados es su íntimo amigo, David Bustamante. Ambos se conocieron hace 20 años tras entrar en la academia de Operación Triunfo. Allí fue también donde protagonizaron una de las actuaciones más especiales, la de 'Dos hombres y un destino', que hizo que la canción se convirtiera en un verdadero himno.

David Bustamante llegando al tanatorio | GTRES

Es por ello que ahora, David está totalmente destrozado con la dura pérdida, como así lo reflejó por redes sociales: "No es Justo! No puedo... Por qué? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano...DEP". Y es que el cantante no se puede creer lo que está viviendo, algo que le ha hecho derrumbarse por completo al acudir al tanatorio, donde se ha fundido en un gran abrazo con la madre del fallecido, Rosa González.

David Bustamante abrazando a Rosa González, madre de Álex Casademunt | GTRES

