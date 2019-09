David Bustamante se ha convertido en el protagonista del fin de semana después de que dejara tirados a los vecinos de Fuenlabrada. Así lo ha manifestado en redes sociales el ayuntamiento de la localidad madrileña, quien ha mostrado su tremendo enfado.

"Indignados por la actitud de David Bustamante, quien, minutos antes de comenzar su concierto previsto para la noche de hoy, ha comunicado de manera verbal y a través de su agencia la suspensión del show. Lamentamos el perjuicio ocasionando al público asistente y exigiremos explicaciones para salvaguardar los intereses de los vecinos y vecinas, y de las personas que habían acudido al concierto", escribían desde el consistorio en Twitter.

Esta actitud no es normal en el artista, por lo que muchos apuntan a que algo debió de sucederle a última hora para que no pudiera asistir a su compromiso con el público de Fuenlabrada. Sea como sea, lo sucedido ha dejado muy sorprendidos a sus seguidores, que no se esperaban para nada que algo así pudiera ocurrir cuando el concierto estaba a punto de comenzar.

