El problema que ha tenido Cristina Pedroche en casa que le ha provocado mucho miedo

Después de unos días en Nueva York junto a su marido Dabiz Muñoz, Cristina Pedroche ha regresado y ha compartido con todos sus seguidores el problema que tuvo ayer en casa tras llegar de 'Zapeando'…

A través de su Instagram Stories Pedroche ha compartido el terrible miedo que ha sentido tras encontrarse una enorme cucaracha en un cajón del baño, y es que por lo que cuenta la presentadora, el tamaño de la cucaracha era bastante considerable.

Tal era el miedo que sintió Pedroche que tuvo que esperar a que Dabiz Muñoz regresara a casa: "Yo estaba deshaciendo la maleta y, al abrir el cajón y guardar las botas, me he encontrado una cucaracha gigante. No como un dedito, sino como si fuera un puño".

Minutos después la presentadora compartía un vídeo donde mostraba a su marido haciéndose cargo de la situación: "Quiero que la metas en el tupper y la eches por la ventana".