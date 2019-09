Cristina Pedroche tiene un ritmo de vida frenético, y es que aparte de colaborar en 'Zapeando' y en 'El Hormiguero', donde ha estrenado nueva sección, o tener que asistir a eventos, también encuentra tiempo para acompañar y apoyar a su marido en sus aventuras culinarias. David Muñoz ha resultado finalista en los Premios 'The Best Chef', y allí estaba ella para acompañarle.

Así, tal y como ha mostrado ella misma en su Instagram, ha lucido cuatro looks diferentes en solo 24 horas. "Estoy taaaan cansada. Ayer Milán, hoy Madrid y mañana Barcelona. Menos mal que el fin de semana estoy… Ah, no, que también viajo a Londres", ha compartido en sus stories.

Y no solo eso, sino que al contar con tan poco tiempo, Pedroche ha tenido que encontrar nuevas formas en las que poder llegar a todo, incluido cambiarse de ropa en cualquier sitio, tal y como ha mostrado. Concretamente, el baño del tren en el que viajaba se ha convertido en su vía de escape para poder hacerse los cambios de look y estar perfecta en cada una de sus apariciones. "Cada una se cambia donde puede. Y este baño del AVE me ha sido muy cómodo... jajaj", ha reconocido.

