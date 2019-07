Este miércoles ha dado el pistoletazo de salida el festival Mad Cool en la capital madrileña y, tras el inicio de éxito del espectáculo de Rosalía, han sido muchos los rostros conocidos que se han dejado ver por sus recintos.

Entre ellos la actriz Blanca Suárez que ha disfrutado de algo de tiempo de ocio fuera de sus compromisos profesionales y, además, en solitario, ya que su chico, Mario Casas, se encuentra en México promocionando su nueva serie.

Pero seguro que lo que no esperaba encontrarse en el festival es a su ex, Joel Bosqued, y... ¡su nueva novia! Tras casi dos años de amor, se desconoce si Blanca y Joel mantienen una buena relación o no. Sin embargo, ambos dejaron de seguirse en redes sociales tras la ruptura.

Por su parte, el actor se presentó en el festival con una chica de pelo moreno que parece ser su nueva pareja ya que en redes sociales le dedica bonitas palabras de cariño y aprecio. ¡No te pierdas las imágenes de los actores en el festival!

Joel Bosqued y su nueva novia en el Mad Cool | Gtres

...

Seguro que te interesa...

Blanca Suárez y Mario Casas se comen a besos en el Orgullo de Madrid