Bertín Osborne visita a Fabiola Martínez dos días después de anunciar su separación

Bertín Osborne y Fabiola Martínez han dejado atrás 20 años de relación sentimental y 15 años de matrimonio tras su separación. Tal y como el pasado domingo anunciaba el presentador, de 66 años, en un comunicado donde dejaba claro que ''no hay un motivo concreto sino problemas de convivencia'', así como que ''no hay ni ha habido terceras personas''.

Unas palabras a las que la venezolana se sumaba días después, tal y como recoge la revista 'Diez Minutos', donde aseguraba que se ha tratado de una decisión mutua, desde el cariño y el respeto que se guardan.

Pese a que la ya expareja, con dos hijos en común, ha decidido bifurcar sus caminos, el gran cariño que se tienen se ha visto plasmado en que, tan sólo 48 horas después de anunciar la sonada noticia de su separación, el artista madrileño se ha trasladado a Madrid para reunirse con la modelo y sus hijos, Kike, que cumplirá 14 años el próximo 31 de enero, y Carlos, de 12.

En la parte trasera de un todoterreno, el cantante se despedía de Sevilla para poner rumbo a la residencia que compartía junto a su mujer en una urbanización madrileña. ''Ya he dicho que no iba a comentar nada porque es mi compromiso. Creo que lo he explicado todo bien, no hay más que lo que se ha explicado. Yo estoy muy bien, muy tranquilo... los niños están fenomenal y hablamos todos los días'', ha explicado sin revelar muchos más detalles de los que dio en el comunicado.

