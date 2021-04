Beatriz Luengo revela el motivo de su silencio en plena recta final de su embarazo

Tras una quincena sin dar señales de vida, Beatriz Luengo se ha manifestado a través de su cuenta oficial de Instagram para aclarar el motivo de su paréntesis mediático. La cantante llevaba dos semanas sin conceder ninguna declaración pública, ni tampoco actualizar sus perfiles en redes sociales, por lo que muchos ya se habían puesto en lo peor. Como sabréis Luengo espera su segundo hijo y ya se encuentra en la recta final de su embarazo.

La artista se ha pronunciado y ha aclarado que su silencio sí está relacionado con la evolución de su embarazo, pero que afortunadamente todo marcha bien. "Me mandaron reposo hace dos semanas. Ya la bebé está a punto de salir. Perdón por mi ausencia, pero no doy más. Os mando un abrazo y mucho amor. Gracias por vuestros preciosos mensajes. Yo también os echo de menos", comunicaba Beatriz a través de la sección de historias de la red social.

En los próximos meses ella y su marido y compañero de profesión Yotuel Romero, darán la bienvenida a una preciosa niña que al igual que la madre de Romero, se llamará Zoe. La pareja contrajo matrimonio hace más de una década y ya tiene otro hijo en común, quien seguro está deseando convertirse en hermano mayor.

Beatriz y Yotuel forman una de las parejas de músicos más afianzadas de la industria. El cubano está haciendo lo indecible para permanecer con su mujer el máximo tiempo posible y compaginar además su ajetreada agenda y el éxito de su último y reivindicativo tema, 'Patria y Vida'. Romero es el principal apoyo de Luengo y así lo demuestra en privado, pero también en público.

Este es el preciso mensaje que decidía dedicarle a su esposa hace solo un par de días: "Los muros se crean con ladrillos ALINEADOS donde no haya huecos por el que se pierda la fuerza, todavía no he visto un muro sólido creado con ladrillos en zigzag. La fuerza está en el alineamiento, en el hombro con hombro y en la piel con piel. Detrás de un gran hombre no hay una gran mujer, detrás de cualquiera lo único que hay es sombra. Yo siempre te quiero a mi lado juntos y fuertes. Brilla mi vida, brilla. Te quiero siempre donde te de la luz".

Lo cierto es que Beatriz también está siempre al pie del cañón y no duda jamás en expresar su amor por su marido de forma pública, así como defenderlo con uñas y dientes siempre que es necesario. Así nos lo demostró cuando recientemente Yotuel fue atacado por el gobierno cubano y ella, sin pensárselo dos veces, dio la cara por el.

