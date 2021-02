Beatriz Luengo, que hace unos días se quedó sin palabras después de que Christina Aguilera publicara varios vídeos de ella, se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. Y es que en el mes de diciembre anunció a través de su cuenta de Instagram que está embarazada de una niña.

En cuanto a su carrera como cantante se encuentra en muy buen momento después del éxito que ha tenido la última canción que ha sacado junto a Yotuel y Omar Montes, que ya cuenta con más de seis millones de visualizaciones en YouTube. Por su parte, el cubano acaba de lanzar un nuevo single en honor a su país, Cuba, pero a muchos no les ha sentado bien el mensaje que ha lanzado el artista.

Y es que ha recibido numerosos insultos desde su país y por ello su mujer no ha dudado en salir en su defensa, ya que no es la primera vez que le pasa esto al padre de sus hijos. "El Gobierno de Cuba llama 'jinetero' a Yotuel por estar casado conmigo y por ser española. Ya le insultó llamándole 'negrito limpiabotas'. Esto no define a Yotuel señores del Gobierno de Cuba. Esto los define a ustedes que no tienen nada más que decir de un hombre que lo único que ha hecho es música, arte y representación para su pueblo", comenzaba así la publicación donde la cantante ha criticado los comentarios que ha recibido su pareja.

Al parecer no ha sido la primera vez que la cantante ha recibido amenazas después de salir en defensa de Yotuel: "Esto no tiene que ver con políticas de un lado o de otro, esto tiene que ver con una violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión". A su vez ha defendido que no tolera las mentiras y los comentarios despectivos y racistas hacia el padre de sus hijos, ya que lo único que ha hecho es contar a través de la música lo que viven en su pueblo para que ellos reaccionen de tan mala manera.

