El reencuentro más esperado de Anita Matamoros tras su regreso a España

Anita Matamoros quiso despejarse de la polémica familiar que le envuelve y por ello decidió marcharse varias semanas junto a su novio a México. Durante todo este tiempo la joven ha compartido con sus seguidores numerosas imágenes en las increíbles playas paradisiacas que ha visitado durante su estancia.

Eso sí, durante los primeros días en México la hija de Kiko Matamoros no pasó por sus mejores días, ya que sufrió un fastidioso percance. "He pasado la peor noche de mi vida, porque desde las tres de la mañana llevo vomitando y habré podido hacerlo nuevo o diez veces", explicaba a través de varios stories en su cuenta de Instagram, y es que se encontraba tan mal que tuvo que llamar a los servicios sanitarios para que le pincharan y así conseguir dejar de vomitar.

Aunque la influencer no quería volver a la vida real y regresar a Madrid, ya que allí estaba completamente alejada de la polémica entre su madre, Makoke, y su padre. La joven ha compartido durante este tiempo a través de sus redes sociales el deseo de reencontrarse con alguien muy especial para ella y a quien ha echado de menos durante estas semanas.

Anita Matamoros | Captura Instagram Anita Matamoros

Y es que Anita nada más poner un pie en España ha ido directa a recoger a Camilo, su bulldog francés. La influencer antes de viajar decidió dejar a su perro en un hotel canino para que cuidaran de él y no le faltara nada. "Sin duda es el mejor sitio para cuidar al pequeño, me han estado mandando fotos y vídeos continuamente. Aquí aprende, es cuidado y está en buena compañía", explicaba a través de sus stories donde se le veía muy emocionada por reencontrarse con él.

Seguro que te interesa...

La drástica decisión que ha tomado Anita Matamoros para desvincularse por completo de su padre, Kiko Matamoros