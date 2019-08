Andrea Molina siempre se ha mantenido al margen de los medios a la hora de hablar sobre la relación de su padre, Micky Molina. Una relación bastante distante desde que su progenitor se divorció de su madre Lydia Bosch. Aunque al final los lazos familiares pesan más que cualquier otra cosa y recientemente la actriz ha salido en defensa de su padre después de que este atropellara a una niña por accidente.

El suceso ocurrió hace unos días cuando el Diario de Ibiza publicó la noticia de que el actor atropelló a una niña de 9 años en una maniobra de aparcamiento en un restaurante de Santa Eulària, Ibiza. Al llegar la policía al lugar del incidente el actor dio positivo en un control de alcoholemia.

La familia de la niña atropellada, sin embargo, ha querido aclarar ciertos puntos que se distorsionaron sobre los hechos . Según comunicaron a la agencia EFE, han explicado que el comportamiento del actor fue "amable, colaborador, solícito y cariñoso", además de añadir que: "En el momento de los hechos don Miguel nos pidió reiteradas veces perdón muy compungido, y tras el incidente se ha puesto en contacto con nosotros cada día para interesarse por el estado de la niña".

Un mensaje donde muestra que el padre de Andrea se encontraba muy disgustado por lo ocurrido, y la familia Navarro-Requena, envuelta en el accidente, ha explicado que fue un incidente menor y que su hija apenas sufrió daños: "En el momento de los hechos nuestra hija se hallaba situada frente al coche del actor, quien a bordo de su vehículo inmovilizado intentaba situar la palanca de cambios en la 'P' de parado. Al fallar esta maniobra no pudo evitar que el vehículo se desplazara ligeramente hacia delante tocando levemente a la niña, la cual, acto reflejo, se echó inmediatamente al suelo causándose algunos arañazos en las rodillas al rozar con arena y asfalto".

El comunicado de la familia de la pequeña lo ha querido compartir Andrea Molina en su Instagram con todos sus seguidores para defender los verdaderos hechos. Junto al mensaje de la familia, la actriz ha dejado unas palabras donde denuncia los falsos testimonios que han envuelto el suceso: "Ha salido un presunto testigo contando una realidad completamente falsa...No se debe exagerar ni mentir, ni manipular las cosas por el simple hecho de vender o crear morbo”.

Y finalmente la actriz ha reflexionado: “Me gustaría conocer a ese presunto testigo que relató como mi padre salía a alta velocidad en dirección hacia la niña y como rogaba que no se llamase a la policía”. Y ha añadido: “Todavía no se ha hecho eco el comunicado que cuelgo yo por aquí de la familia de la niña explicando las cosas como realmente sucedieron”, ha querido recalcar Andrea en defensa de su padre.

