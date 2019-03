El accidente de moto que sufrió Ana Guerra

Ana Guerra ha sido una de las últimas celebrities en visitar el programa de David Broncano. La canaria estuvo promocionando su disco y su gira, pero también tuvo tiempo para contar alguna que otra anécdota, como el accidente de moto que sufrió hace poco.

Y es que, según ha revelado, siempre viaja en bicicleta o en moto ecológica, y fue con esta última con la que tuvo el percance. "Me pegué una hostia… El día que llegué de Miami me caí con la moto. Me hice aquí un moradito, me rompí una uña y me di en los pies", ha confesado.

Esto fue lo que le pasó: "Como yo cojo mucho la bici y era la primera vez que cogía la moto…. giré como en la bici, que giras el manillar y ya está. Hice lo mismo con la moto y no".