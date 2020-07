Ana García Segundo, la nueva Miss World Spain 2020 a la que han relacionado con Enrique Ponce

Ana García Segundo, representante de Almería, se ha llevado la corona a casa tras haber sido elegida Miss World Spain 2020. En la gala celebrada este domingo en Oropesa del Mar, en Castellón, la joven de 23 años era elegida para representar a nuestro país en la gala Miss Mundo.

Tras una semana repleta de preparativos y muchos nervios y emoción, la modelo ha logrado interponerse al resto de las 52 participantes y donde María del Mar Aguilera, Miss Mundo España 2019, también acudía para cederle el testigo entregándole la banda. La almeriense estuvo acompañada en el podio por Elena Cestero, represente de Valladolid, que fue primera dama de honor, y por la barcelonesa, Sabela Álvarez, segunda dama de honor.

El certamen, que se ha producido en medio de un escenario mundial complicado, estuvo marcado por las estrictas medidas de seguridad contra el coronavirus. Para evitar los posibles contagios, la higiene fue cuidada al máximo y las aspirantes participaron en la mayoría de las pruebas con la mascarilla puesta.

''He venido a disfrutar, me he tomado esto como una experiencia. Mi familia es mi gran apoyo. Pensaba que lo había hecho fatal, que no iba a llegar ni al Top 10. Voy a hacer todo lo que pueda para dejar a esta organización lo más alto posible, le voy a poner muchas ganas'', confesaba la joven tras alzarse con la victoria.

Pero la anécdota viene, tal y como confirma Semana, cuando la joven fue relacionado con el diestro. Las pistas que había sobre la nueva relación de Ponce apuntaban a que podía tratarse de ella, por lo que tanto la joven como su delegado del certamen comenzaron a recibir llamadas sobre este tema.

"Me asusté un poco porque amigos míos me empezaron a llamar para preguntarme si era yo la Ana que se decía que estaba con Enrique Ponce. A mi delegado de Miss le empezaron a llamar también de varios medios para preguntárselo", confiesa Ana. Y es que su perfil era muy similar al de Ana Soria, la pareja real de Ponce tras su divorcio de Paloma Cuevas.