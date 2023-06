El mensaje de Jaime Lorente a su excuñada Celia Pedraza y Miguel Herrán tras anunciar que van a ser padres

Miguel Herrán está de enhorabuena. Tras su innegable éxito profesional en los últimos años, el actor de 'La Casa de Papel', ficción original de Antena 3, también es muy afortunado en su vida personal. Y es que, a través de su perfil de Instagram ha anunciado el próximo reto al que se va a enfrentar, la paternidad.

Este martes, Miguel compartió con sus seguidores un carrusel de imágenes en las que presentaba a su familia y donde anunció que iba a ser padre por primera vez junto a su novia Celia, hermana de la también actriz María Pedraza, una noticia con la que no podían estar más felices: "Bueno... poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas... Esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo, @celiapedraza_ me ha hecho el mayor regalo de mi vida... vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar".

Una publicación que se ha llenado de cientos de comentarios tanto de usuarios anónimos como de amigos y compañeros que han querido felicitar y mandar mensajes de cariño a la pareja por esta nueva aventura que van a vivir. Entre todos los comentarios ha destacado el de Jaime Lorente, y es que el actor conoce muy bien a los futuros papás: a Miguel porque han trabajado juntos en diferentes proyectos y a Celia porque es la hermana de su expareja, María Pedraza, por lo que en los años que estuvieron juntos seguro compartieron muchas anécdotas. Así, el intérprete ha escrito: "Qué maravilla" junto a tres corazones rojos. Un simple pero bonito mensaje con el que dar la enhorabuena a su compañero y excuñada.

Jaime Lorente comenta en la publicación de Miguel Herrán | Instagram

Y es que, Jaime ha compartido muchos momentos con ambos. Con Miguel en varios proyectos profesionales como 'Élite' o 'LCDP' con los que ambos han logrado un gran éxito y con Celia por el hecho de haber sido la hermana de su expareja. Además, el actor conoce muy bien el sentimiento de la paternidad, ya que lo vivió por primera vez en 2021 con el nacimiento de su primera hija, Amaia, y volvió a vivirlo el pasado mes de mayo, cuando dio la bienvenida a su segundo hijo, Luca, por lo que habrá entendido a la perfección los sentimientos que tendrán ahora los fututos papás.