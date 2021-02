Todo lo que sabemos sobre la enfermedad de Álvaro Morata

La semana pasada, Álvaro Morata se desmayó sin aparente motivo en mitad de un partido contra el Porto CF. Después del encuentro, su entrenador Andrea Pirlo, se veía obligado a dar explicaciones y confesaba que el futbolista no se encontraba en plena forma: "Morata no estaba bien, lleva algunos días sin estar bien. Tuvo fiebre y no se recuperó bien.", tal y como revelaba a Sky Sports.

Tras aquel incidente, el jugador de la Juventus se realizó una pruebas médicas, y recibió el peor diagnóstico que le podían dar: sufre una enfermedad crónica. Álvaro todavía no ha hecho ninguna declaración al respecto de su enfermedad, pero su mujer, Alice Campello, sí ha enviado un comunicado a través de su cuenta de Instagram. La influencer ha explicado cómo se encuentra la familia y además, ha confesado la triste noticia de su hijo Ale, padece la misma enfermedad que su padre. De hecho, fue el pequeño quien se infectó primero y posteriormente, se contagiaron también ella misma y el delantero.

La enfermedad que ahora padecen Morata y toda su familia es denominada citomegalovirus. Se trata de un virus crónico incurable, perteneciente a la familia de los herpes y a pesar de que sí que puede ser tratado con medicación, aún no tiene cura. Para que os hagáis una idea de las consecuencias que tendrá el virus sobre la vida del futbolista, en el vídeo que os adjuntamos un poquito más arriba, os desvelamos cuáles son los efectos concretos del citomegalovirus y en qué medida puede paliarlos la medicación.

