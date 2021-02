Alice Campello confiesa como se encuentra Álvaro Morata y revela que uno de sus hijos tiene el mismo virus

Esta semana se conocía la noticia de que Álvaro Morata había sufrido un desmayo poco después de terminar el partido que jugó contra el Oporto. Rápidamente le realizaron varias pruebas, ya que según explicó el entrenador del Juventus F. C, Andrea Pirlo, al medio Sky Sports, el jugador no se encontraba bien desde hace varios días, y que después de tener fiebre no llegó a recuperarse.

Después de que le realizaran las pruebas necesarias para saber lo que le pasaba finalmente era que tiene citomegalovirus. Esta es una enfermedad crónica que hace que le provoque síntomas como mareos o dolores de estómago. Sobre lo que se sabe acerca de este virus, al parecer se trata de una enfermedad incurable y que el único remedio que tiene es un tratamiento, pero que no consigue eliminarlo por completo.

Hasta el momento, ni el futbolista ni su entorno había dado declaraciones al respecto por lo que no se desconocía como se encontraba después de que le diagnosticaran esta enfermedad. Pero ha sido su mujer, Alice Campello, quien ha hablado sobre el estado de salud de su marido en su cuenta de Instagram.

"Ale fue el primero en estar mal, luego se lo pasó a Álvaro y hemos descubierto que era un virus. Se está recuperando y tiene muchas ganas de volver a jugar. Es un virus que ha pasado mucha gente (yo también)", explicaba la modelo con una imagen de su hijo Ale donde se le puede ver con un paño en la cabeza para bajar la fiebre.

