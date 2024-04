María Zurita recuerda "aquella lluviosa madrugada" que dio a luz a su hijo Carlos con motivo de su 6º cumpleaños

El 29 de abril es un día muy especial para la Familia Real, y no solo porque la infanta Sofía sople las velas, sino también porque nació Carlos, el hijo de María Zurita. Y como felicitación especial, la prima del rey Felipe le ha querido dedicar unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram.

Una carta llena de cariño que ha acompañado con un carrusel de fotos de su pequeño donde se aprecia lo mucho que ha crecido y cambiado en este tiempo. "No me puedo creer que hayan pasado 6 años desde aquella lluviosa madrugada de ese domingo 29 de abril", ha comenzado escribiendo. Un día que le cambió la vida al dar la bienvenida a su mayor tesoro: "Desde entonces, solo nos has regalado esperanza, amor y muchas, muchas alegrías. Imposible pedir más. Te quiero infinito, hijo mío, o Skidamarink, como dirías tú. ¡Felices 6!", ha sentenciado.

María Zurita felicita a su hijo con unas emotivas palabras | Instagram

Y es que, siempre que tiene ocasión, María no duda en dedicarle a su hijo unas palabras de amor, pues tenerle entre sus brazos no fue fácil. Tras decidir ser madre a sus 42 años y en solitario -afrontando una maternidad sola-, la sobrina del Rey tuvo que hacer frente a un parto muy complicado. En la semana 29 de gestación, tuvo un desprendimiento de placenta que provocó un parto prematuro. Todo quedó en un susto y el pequeño estuvo sus primeros días en la incubadora del Hospital Universitario La Paz. "Este niño es la prueba de que la vida es un milagro", dijo entonces.

Nunca le dio miedo ser madre en solitario, aunque ella misma confesó para las páginas de ¡Hola! que fue una decisión muy meditada: "Tener un hijo te condiciona para siempre. Es una restricción de tu libertad, pero por encima de cualquier otra cosa, lo más importante que me ha pasado en la vida ha sido, si duda, tener a Carlos". Ahora, seis años después, no puede estar más agradecida de ver crecer al que se convirtió en el amor de su vida aquel 29 de abril de 2018.