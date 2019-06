El motivo de la pena de Álex Lequio

La enfermedad acaba de jugarle una mala pasada a Álex Lequio. Desde que el año pasado fuera diagnosticado con un cáncer, el joven no ha dejado de luchar y ha demostrado saber encarar con una sonrisa esta etapa tan complicada.

Pues bien, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha vuelto al hospital, algo que le ha provocado una gran tristeza ya que no podrá acudir a un evento benéfico que le hacía mucha ilusión. Recordemos que la última vez que 'pasó por boxes', como él lo llama, fue en abril.

Como él mismo ha asegurado en su Instagram, "Suelo ser la personificación de la alegría con patas cuando toca visita espontánea al hogar de las batas-blancas y maquinitas-que-no-se-callan pero hoy me da especial tristeza porque he colaborado con @polarmarketingroup en la maravillosa organización de un evento benéfico sin igual –la quinta colección de beauty art que organiza la clinica @smylife_es con la #FundacionPadreAngel– y no voy a poder ir", explicaba el joven, que ha manifestado la gran pena que siente, sobre todo porque el evento va de ayudar a otras personas.

Por otro lado, Álex también ha querido calmar los ánimos asegurando que está bien y que solo se trata de un susto, aunque como sigue en 'la zona de riesgo' cualquier mínima cosa debe ser analizada con lupa.