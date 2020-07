Fue un secreto a voces durante un tiempo, pero ya han dejado de ocultarse. Esther Expósito y Alejandro Speitzer se dejan ver juntos y expresan su cariño a través de las redes sociales. La foto que publicó la actriz de ‘Élite’ de su chico con el título 'Roma e tu' fue una muestra clara de la oficialidad de su relación y de lo felices que están juntos.

Ahora Speitzer también se muestra cariñoso en Instagram y ha comenta una de las fotos de su chica, en la que se ve a Expósito subida en una moto en blanco y negro.

La pareja se conoció en el rodaje de la miniserie 'Alguien tiene que morir' por la que a finales del año pasado Speitzer se mudó a Madrid. No mucho después fueron descubiertos de vacaciones en una costa caribeña y saltaron las alarmas. No obstante, hasta hace muy poco no habían confirmado su relación.

Durante el confinamiento la pareja ha estado separada, pero han pasado unas pequeñas vacaciones en Roma junto al también compañero de rodaje Carlos Cuevas. Aunque al principio no subían fotos juntos, finalmente hicieron pública su relación. Ya hemos podido verlos a los dos a su regreso en el aeropuerto de Barajas.

