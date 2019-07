Si eres de los que seguían a diario los divertidos momentos que Aitor Ocio compartía a través de su cuenta de Instagram junto a su hija Naia (jugando al fútbol, haciendo surf, sus paseos en moto, los avances de la joven junto al skate…); tenemos malas noticias para ti y es que Aitor Ocio ha anunciado a través de sus redes sociales que no publicará más fotos junto a su hija Naia, fruto de su relación con la modelo Laura Sánchez.

Una medida que tiene que acatar después de habérselo interpuesto el juez: "Siento la necesidad de compartir con todos vosotros la siguiente reflexión respecto a una medida que me han impuesto y que debo acatar. A partir de ahora, no nos permiten a mi hija y a mí seguir compartiendo con vosotros algunos de nuestros momentos juntos en mi cuenta de Instagram, de la manera que nos gustaría y como lo habíamos hecho hasta ahora. Hablo en plural, en todo momento, porque todas las fotos que habéis podido ver durante estos años han sido consensuadas y aprobadas por ambos antes de su publicación", revela Aitor Ocio en el comunicado que ha publicado a través de Instagram.

Además, confiesa la pena que le da puesto que padre e hija compartían con ilusión estas fotos con todos sus seguidores: "Era algo que tanto a Naia como a mí nos hacía mucha ilusión; sobre todo, sabiendo, tal y como me habéis contado muchos de vosotros en este tiempo, que estas imágenes os servían de ejemplo, motivación e inspiración". Y es que a través de sus redes Aitor Ocio ha demostrado ser un auténtico padrazo que apoya a su hija de forma incondicional, un ejemplo para todos.

En este comunicado Aitor Ocio también muestra su indignación con esta medida: "Me cuesta comprender como en pleno siglo XXI, cuando se habla constantemente de la libertad de expresión, igualdad... Resulta ser que un padre con la guardia y custodia única no puede compartir en su cuenta personal el orgullo, amor y admiración que siente por su hija. ¿Eliminar a una hija del Instagram de su padre es protegerla? Comprendo que haya personas que no quieran sacar fotos de sus hijos en Instagram pero pienso que también habría que comprender a quienes sí lo vemos como algo natural y que no perjudica a nadie".

Y concluye con una frase con la que demuestra la devoción que siente por su pequeña: "Los que me conocéis sabéis lo que representa Naia para mí y que jamás haría nada que fuera perjudicial para ella".