La orden de Isabel Pantoja tras la muerte de su madre: "No queremos que venga nadie"

La familia Pantoja amanecía este miércoles 29 de septiembre con la triste noticia del fallecimiento de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja. Pese al deseo de que su estado de salud mejorase tras recibir el alta hospitalaria después de haber estado ingresada durante varios días en el hospital, el clan ahora hace frente al durísimo varapalo que ha acontecido a tan solo dos días de la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, por la que muchos invitados ya se habían trasladado a La Graciosa.

Tras este complicado momento, la tonadillera, quien era el incondicional apoyo de su progenitora, no quiere que la prensa sea testigo de su duelo más complicado y desea que solo sea su círculo más cercano el que esté presente en el funeral de su madre. Es por eso que, se ha tomado la decisión de que el velatorio se celebre en Cantora con tan solo la presencia de la folclórica, su hermano, Agustín Pantoja, y el personal que trabaja en la casa.

Por el momento, el único miembro que se ha pronunciado públicamente sobre la dolorosa muerte de la matriarca ha sido Kiko Rivera, quien junto a una recopilación de fotos con su abuela, le ha dedicado una emotiva y sentida carta allá donde esté. Sin embargo, dentro de ese devastador mensaje, el músico ha revelado que no se le permite acudir a darle el último adiós a su abuela.

''Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora... 'No queremos que venga nadie''', ha revelado dejando constancia de que no se le permite la entrada a la finca familiar para velar a Doña Ana y que esa es la razón por la que no estará.

''No sé qué se va hacer ni donde, ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela. No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda porque son unos indeseables todos'', asegurando, de nuevo, que ha sido la artista quien ha tomado esta drástica decisión.

