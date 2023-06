Una abatida Alba Silva, mujer de Sergio Rico, pide a la prensa que no la graben: "Hoy tengo un mal día"

Inseparable día y noche de Sergio Rico desde que el futbolista ingresó el domingo 28 de mayo en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un accidente a caballo en El Rocío, Alba Silva ha sufrido un bajón anímico que ni siquiera ha tenido fuerzas de disimular ante las cámaras.

A pesar de que no hay novedades en su estado de salud desde que se le retiró la sedación a principios de esta semana y lo último que hemos sabido es que responde a ciertos estímulos y evoluciona favorablemente, en la mañana de este viernes la periodista se ha mostrado abatida y ha pedido a la prensa presente a las puertas del hospital, a la que siempre atiende amablemente, que no le preguntasen por su marido: "No me grabes hoy que no me apetece porfa. De verdad te lo agradezco pero no me grabes hoy, porfa. Hay días mejores y días peores y hoy tengo un mal día, es normal. Gracias".

"Cada día que pasa es uno menos", ha añadido, intentando mostrarse fuerte en estos delicados momentos en los que Sergio lucha por recuperarse y en los que, esperemos, no haya sufrido ningún retroceso en su estado a pesar de lo hundida que hemos visto a Alba este viernes.

Unas imágenes que se producen horas después de que su hermana Rocío Silva le haya escrito una desgarradora carta en sus redes sociales aplaudiendo su valentía en estos durísimos momentos: "Mi hermana, la pequeña de mi casa, o al menos eso era lo que creíamos hasta que ha llegado el momento donde nos está demostrando a todos lo grande que es. Nunca vi tal valentía, esa lucha incansable y a pesar de todo esa fortaleza y positividad para afrontar un nuevo día", ha comenzado.

"Siempre se os vio una pareja unida y enamorada y si algo nos estás dejando claro ahora es el infinito amor que sientes por tu marido. Sé de sobra que cuando él sea consciente de todo estará orgulloso de la mujer que tiene", ha añadido, convencida de que "toda esta mala racha pasará y vendrá la calma que tanto necesitas y que tanto necesitamos. Ya le has demostrado a Dios que eres una buena guerrera. Te admiro y te quiero mucho, siempre juntas contra viento y marea", concluye este emotivo mensaje que refleja la fuerza que está demostrando Alba en este doloroso trance.