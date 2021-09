El desgarrador mensaje de Kiko Rivera tras enterarse de la muerte de su abuela

Kiko Rivera ha sido la primera persona de la familia Pantoja en manifestarse tras enterarse por la televisión de la triste noticia del fallecimiento de Doña Ana. La madre de Isabel Pantoja ha fallecido este miércoles 29 de septiembre en Cantora, lugar al que volvió hace unos días después de haber estado ingresada en el hospital.

Doña Ana, madre de Isabel Pantoja | Europa Press

Una noticia que llegaba en un momento que iba a ser muy feliz para la familia, ya que en tan solo dos días sería el enlace matrimonial de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, el cual llevan preparando desde antes de la pandemia., y que finalmente han decidido cancelar. Aunque hace muy poco que se sabe esta triste noticia, Kiko ha sido el primero en querer expresar sus sentimientos con sus seguidores.

"Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida. No sé qué hacer, estoy perdido y en La Graciosa. Tuve mis dudas de venir pero al final me arriesgué y perdí. Yaya de mi alma, tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca más", empezaba contando el cantante con una desgarradora carta donde hace frente, una vez más, a su madre.

"Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora: 'No queremos que venga nadie'. No sé nada, solo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni donde, ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela..." seguía contando el DJ.

Una escalofriante despedida en la que culpa directamente a su tío Agustín Pantoja y a su madre: "Lo siento mucho yaya, pero tus hijos no me dejan despedirme ni siquiera me han informado de tu estado. Me siento roto, solo y desolado. Tu alma vive en mí y aunque no me pueda despedir de ti (lo hice en su momento) pero ahora lo necesito otra vez. Descansa en Paz Yaya. Por siempre tu nieto favorito", ha finalizado el hermano de Isa Pantoja junto a varias fotos con su abuela.

