Rudy Fernández era este martes uno de los invitados por Pablo Motos a 'El Hormiguero'. El jugador de baloncesto ha revelado durante su entrevista por videollamada cómo está llevando su cuarentena: "La parte positiva de esto es estar en familia con mis hijos y viendo a mi hija dar sus primeros pasos".

Rudy asegura que no para de idear actividades para Alan, su hijo mayor, que es muy inquieto: "Es un pelirrojo explosivo. No sé de dónde saca la energía, pero el tío no se cansa. Ahora lo estoy escuchando por ahí, se tenía que ir a dormir y todavía está por ahí dando vueltas", explicaba entre risas.

Pero el momento más divertido ha llegado con la confesión que ha hecho sobre su mujer, Helen Lindes. Y es que Rudy ha asegurado que hay algo de ella que acaba con su paciencia durante este confinamiento.

