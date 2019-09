La relación entre Arancha de Benito y Romina Belluscio nunca ha sido buena, sobre todo en lo relacionado con el tema de sus hijos. Arancha siempre le ha reclamado a Guti, su ex, que no atiende lo suficiente a Aitor y Zaida, fruto de su matrimonio, y que vive centrado en el pequeño Enzo, su hijo con Romina.

Y para echarle más leña al fuego, la colaboradora televisiva ha hecho recientemente unas declaraciones que no han sentado nada bien a Arancha: "No sé el tiempo que estaremos en Madrid, pero nuestro hogar es donde estemos los tres", afirmaba Romina.

Unas palabras que no le han hecho nada de gracia a Benito, quien no ha dudado en contraatacar: "Me he enterado hoy. Nosotros no tenemos guerra. Ella no sé, me parecen declaraciones poco elegantes por su parte. Los niños son mayores y ya entienden, puedes hacer daño a personas que no tienen por qué afectarles", ha expresado.

