Guti responde a las acusaciones de Arancha de Benito respecto a los dos hijos que tienen en común

El principio de esta polémica saltaba a la luz cuando la exmujer del futbolista Arancha de Benito publicaba una dura reflexión en las redes sociales sobre el comportamiento de Guti con sus hijos. Poco tiempo después, eliminaba dicha publicación arrepentida de lo dicho hasta el momento.

Arancha quiso entrar en directo al programa de la mañana de Antena 3, 'Espejo Público', diciendo: "No quiero hacer declaraciones. Lo escrito, escrito está. Fue un calentón que cualquiera puede tener como madre y mujer y no sabía las consecuencias que iba a tener. Le he pedido perdón a mis hijos, que son los principales perjudicados", explicaba.

Pero la actual pareja Guti, Romina Belluscio no ha querido quedarse callada y ha optado por responder con un mensaje en Instagram: "Sé selectivo en tus batallas, a veces tener Paz es mejor que tener la razón", escribía. Días después también publicaba una foto acompañada por el hijo que la pareja tiene en común, Enzo, y los hijos de su marido y su expareja.

Guti y Romina pasan tiempo con los hijos del futbolista, tal y como hemos podido ver en Instagram mientras disfrutan de sus vacaciones. De hecho el exfutbolista compartía un vídeo en su Instagran en el que podíamos verle disfrutando de una jornada de tirolina junto a sus peques. ¿Un 'zasca' para Arancha?