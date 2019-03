Los problemas de Neymar para encontrar la casa de sus sueños en Barcelona

EL DELANTERO DEL BARÇA QUIERE UNA CASA YA ALQUILADA…

Parece que la llegada de Neymar a Barcelona no está siendo un camino de rosas… El jugador culé no encuentra una casa que se adecúe a sus necesidades y está trayendo de cabeza a varios agentes inmobiliarios que luchan por dar con la mansión que quiere. Y es que las exigencias del delantero son tan peculiares que no va a ser tarea fácil conseguirlas…