Mireia Belmonte habla sobre los rumores que relacionan a su novio Javier Hernanz con Alba Carrillo

Primero fue Javier Hernanz quien desmintió los rumores que apuntaban a que estaba engañando a Mireia Belmonte con Alba Carrillo, ahora ha sido la nadadora quien se ha pronunciado al respecto.

"Es mentira", dijo durante el homenaje que recibieron los medallistas olímpicos y paralímpicos de los Juegos de Río de Janeiro 2016 en la Universidad Católica de Murcia. "Si tienes confianza con tu pareja no hay nada más que hablar", sentenció.

Javier Hernanz y Alba Carrillo, en el reportaje para MASS Bienestar | Instagram

Él ya había dicho hace unos días, en su perfil de Twitter: "Nunca he hablado de mi vida privada pero hoy he leído TONTERÍAS tan gordas que no puedo dejar de desmentirlas rotundamente. Punto final", y es que hace 15 días le hizo una declaración de amor en su perfil de Instagram a Mireia, con quien cumplía dos años de relación.

No obstante, la tercera en discordia, la exmujer de Feliciano López, no ha querido permanecer ajena a los rumores, y ha confesado que todavía se encuentra en plena recuperación sentimental tras su divorcio con el tenista, por lo que no se siente preparada para empezar algo con alguien. Javier es simplemente su amigo: "Él tiene su novia y está encantado y yo nunca haría eso a una mujer porque yo lo he sufrido y sé que esas cosas no se hacen", dijo.