La foto de Rafa Nadal con un look diferente que revoluciona las redes sociales

PARECE QUE EL TENISTA CADA DÍA TIENE MÁS PELO

Rafa Nadal es uno de los tenistas más premiados de la historia de España, por eso no es de extrañar que sea el deportista favorito de Donald Trump. Cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram que se encargan de hacer eco de cada triunfo que suma. Estamos acostumbrados a que protagonice noticias por sus innumerables victorias, campañas publicitarias y todo lo referido a su vida profesional, pero un notable cambio en su aspecto físico, especialmente en su pelo, ha conseguido que el look de Rafa levante pasiones entre sus fans que no paran de celebrar lo guapo que está.