Chicharito y Sarah Kohan se casan y lo anuncian con esta bonita fotografía

Chicharito y Sarah Kohan están pasando por uno de los momentos más felices de sus vidas. Hace unos días que la influencer austarliana nos hacía partícipes de su historia de amor en sus redes sociales, culminando con el anuncio de que van a ser padres. Después, la ex novia del jugador del West Ham de Inglaterra, Andrea Duro, le felicitó por su paternidad.

¡Pero esto no es todo! Ahora la pareja ha querido dar un paso más en su relación y... ¡Se van a casar! Ha sido la 'It Girl' la encargada de oficializar su compromiso publicando una fotografía en sus historias de Isntagram donde vemos a los enamorados intercambiándose dos espectaculares alianzas. Unas joyas que muestran que el futbolista y su chica no escatiman en dinero a la hora de sellar su amor, ya que podrían ser de Cartier y estar valoradas en 3.000 euros la de él y 1.600 la de ella, por ser más estrecha.

Alianzas Chicharito y Sarah Kohan | Instagram Sarah Kohan

Además, Sarah también publicó una imagen en esta red social donde, además de lucir los nuevos anillos, también muestra su figura de premamá que tan bien le sienta.