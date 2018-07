Los celos de Cristiano Ronaldo por las fotos de Georgina Rodríguez con Miguel Ángel Silvestre

Aunque llevan pocos meses de relación y a todos nos parecía que la relación iba sobre ruedas, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han tenido su primer roce como pareja. Según ha publicado Bekia, al futbolista no le ha sentado nada bien descubrir las fotos publicadas por Cuore de su novia comiendo con el actor Miguel Ángel Silvestre en un restaurante cerca de la tienda de Gucci en la que trabajaba.

Georgina ha conseguido en pocos meses lo que a Irina le costó dos años: acudir a la gala del brazo de Cristiano y en compañía del hijo del futbolista. Es más que evidente que ambos están inmersos en una historia de amor que avanza a pasos agigantados, pero nadie se podía imaginar que poco antes de la gala donde su relación se hizo oficial, la pareja había vivido un enorme enfrentamiento.

Aunque las imágenes se tomaron en verano, cuando el futbolista y la modelo aún no habían comenzado su relación, a Ronaldo no le hicieron ninguna gracia y pidió explicaciones a su chica. Según ha declarado una fuente cercana al deportista a la publicación mencionada anteriormente: "Se puso muy celoso". Georgina hizo todo lo posible por calmar a su chico: "Georgina le dijo a Cristiano que entre ellos no hubo nada, pero no consiguió evitar la primera discusión".

Lo importante es que por el momento, su amor puede con todo y han conseguido superar ese bache y ahora continúan avanzando como pareja. En la gala, cuando otorgaron a Ronaldo el premio de mejor jugador, lo celebraron compartiendo un tímido beso en la mejilla, igual que años atrás hizo con Irina, aunque de forma más pasional.

Por otro lado, parece que Miguel Ángel Silvestre no tiene nada que ver con la modelo que ha robado el corazón al futbolista y que está rehaciendo su vida sentimental. La última novia que conocimos del guapo actor fue la también actriz Blanca Suárez, pero todo indica que después de un tiempo de soltería, Silvestre vuelve a estar pillado.