Por qué el limón es el elemento decorativo definitivo

¿Sabías que el limón europeo es un elemento decorativo inigualable? Especialmente en fechas navideñas, es posible utilizar este cítrico para darle un toque especial a cualquier adorno. Además, el limón también nos ayuda a decorar cualquier plato con mucho color y, sobre todo, sabor.

Estas y otras cualidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que tiene el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España. Con esta iniciativa se busca que se valoren y aprecien sus propiedades diferenciadoras como, por ejemplo, su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.