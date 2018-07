“Si las pruebas que vamos a realizar en ratones tienen éxito podría llegar en un tiempo corto a los pacientes ya que vamos a probar primero con inhibidores que ya están aprobados en el mercado para otro tipo de tratamientos. Si no es así, tendremos que investigar mejoras en estos inhibidores que funcionen en nuestro tratamiento del cáncer hepático”, explica Sabio.

La Beca Leonardo ha supuesto para Guadalupe Sabio no tener que cerrar este proyecto. “Obtenerla me ha venido en un momento perfecto ya que justo se me había acabado la ayuda europea y la Beca Leonardo supone poder seguir investigando e implica que se reconoce que mi trabajo merece la pena. Es un auténtico honor”, comenta la investigadora. Sabio opina que estas Becas son muy importantes porque es la única manera de que la ciencia pueda llegar a la sociedad y se reconozca el trabajo científico y, por lo tanto, haga que las personas quieran invertir en ciencia.

La becaria Leonardo en la categoría de Biomedicina en 2017,Para pertenecer a esta lista, que se elabora anualmente y de la que forman parte durante tres años, los candidatos deben presentar una solicitud y pasar una entrevista. Esto incluye entrar en un programa, en el que tendrán la posibilidad de elegir como mentor a un miembro de la EMBO que les guíe en su carrera durante los próximos tres años.