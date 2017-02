Beatriz Luengo emociona a público y jurado cantando como Michael Jackson

ACTUACIÓN | GALA 1 | BEATRIZ LUENGO

Beatriz Luengo ha empezado su paso por 'Tu cara me suena' por todo lo alto, imitando a Michael Jackson y su canción "I'll be there". En inglés y cantando y bailando a la vez, ha dejado con la boca abierta al jurado y al público del programa, que se ha puesto en pie para ovacionar a la actriz.