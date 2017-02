Clavelina García: "No me parece justo que tenga que regalar un pedazo de mi casa al Gobierno después de trabajar toda la vida"

Clavelina García es asturiana y a sus 82 años se ha convertido en la voz de los asturianos que reclaman un impuesto de sucesiones más justo en la Comunidad. Para acceder a la herencia de su hermano, un inmueble valorado en 300.000 euros, tuvo que pagar 80.00 cuando en Madrid hubiera pagado 800.

Denuncia que tuvo que tributar la herencia de su hermano en España cuando lo tenía que haber hecho en Venezuela.

Esta asturiana asegura que pagó un precio muy alto por la Política. "Me robó mi niñez y mi juventud. Cuando era niña cada pedazo de pan que comía me lo tenia que pagar con mis manos. Tengo derecho a poder hacer con mi propia casa lo que yo quiera y no tener que regalar un cacho", apunta.

Cree que en Asturias hay demasiados políticos. "Asturias es un barrio de Madrid y tenemos un Gobierno, un presidente y ocho consejerías más una Junta general con 45 diputados y una corte de altos funcionarios para un millón de personas", destaca.