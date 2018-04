¿Cuándo tenemos que hacer caso de los mensajes sobre alimentación y salud?

Desconfiar de los mensajes rotundos, descartar como científicas las anécdotas y no creer que lo último y más nuevo es lo mejor son algunos de los consejos que el proyecto Nutrimedia, del Observatorio de la Comunicación Científica de la Pompeu Fabra, da para saber cuándo hay que hacer caso de los mensajes sobre alimentación y salud.

El proyecto, que dirige el investigador de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) Gonzalo Casino, ha incluido en su web pautas para interpretar críticamente los mensajes sobre alimentación y salud, además de otras dirigidas a los periodistas para mejorar la calidad de la información.

Según Casino, para interpretar los mensajes sobre alimentación y salud que se difunden continuamente en los medios de comunicación y las redes sociales hay que desarrollar el sentido crítico. Sobre esta premisa, Nutrimedia ha elaborado una serie de pautas con el objetivo de ayudar al público a discernir la fiabilidad de los mensajes y fomentar su autonomía a la hora de hacer elecciones que pueden afectar su salud.

"Las anécdotas personales no son pruebas científicas y no son generalizables", "lo último y más nuevo no es necesariamente mejor", "la opinión de los expertos no siempre es correcta" y "si una información nos habla de resultados increíblemente positivos o negativos, seamos escépticos", son algunas de las ideas que se desarrollan en la web del proyecto.

"¿Hasta qué punto los resultados de un estudio concreto sobre dieta y salud me afectan?", es una de las preguntas que, según Casino, deberíamos hacernos cuando leemos una información basada en una investigación, ya que cuanto más diferentes seamos de la población de estudio, menos se nos pueden extrapolar los resultados.

Del mismo modo, la web hace hincapié en "la necesidad de abordar con escepticismo los mensajes que dan cuenta de resultados presentados en congresos científicos y en investigaciones con animales". En el primer caso porque se trata de resultados preliminares que, muy a menudo, no se acaban confirmando; y, en el caso de los estudios con animales, porque sus resultados no son directamente trasladables a las personas", según explica la web de Nutrimedia, un proyecto que cuenta con la colaboración del centro Cochrane Iberoamérica y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

"Esta lista de pautas es sólo un primer borrador que iremos perfilando y completando. Tenemos previsto elaborar una serie de vídeos divulgativos para desarrollar estas y otras ideas que ayuden a entender las dificultades de la investigación sobre alimentación y salud, a interpretar los mensajes ya desarrollar el sentido crítico ante la información", ha dicho Gonzalo Casino.

Fruto del diálogo entre periodistas, científicos y expertos en nutrición, han elaborado también unas pautas dirigidas a los periodistas con la intención de llamar su atención sobre algunos sesgos y problemas en la información científica sobre nutrición y contribuir así a estimular la información de calidad. Entre las últimas evaluaciones sobre mensajes de alimentación y salud, Nutrimedia ha dilucidado, de acuerdo con las pruebas científicas disponibles, si la carne es realmente cancerígena, si la dieta vegana es beneficiosa para la salud y si la leche sin lactosa en más fácil de digerir.

Según Casino, estas son algunas de las cuestiones sobre las que el público ha manifestado más interés para que el equipo de investigadores de Nutrimedia realizara la correspondiente evaluación y tener así una respuesta científica. Con estas evaluaciones, Nutrimedia ha cerrado una primera fase del proyecto para arrancar una segunda etapa en la que harán nuevas evaluaciones de mensajes (mitos, noticias en prensa, anuncios de televisión y preguntas del público), y añadirán nuevos contenidos para seguir aportando "datos relevantes y criterios fiables" para ayudar a interpretar la información sobre alimentación y salud.