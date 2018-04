La emotiva carta de despedida de la novia de Avicii

La novia del DJ Avicii, Tereza Kacerová, ha publicado a través de su cuenta de Instagram una emotiva carta en la que se despide del artista tras su repentina muerte el pasado 20 de abril.

Su relación no se conocía, pues tal y como explica en la carta, sólo querían hacerla pública si ambos tenían un hijo en común.

En la misiva, Kacerová cuenta lo duros que han sido estos días desde que Avicii no está y lamenta que ya no podrá despertarse con él.

"Estimado Tim,

He pasado los últimos días esperando a despertarme, esperando que alguien me dijera que esto era una broma de mal gusto, un terrible error. Creo que me estoy empezando a dar cuenta de que en realidad nunca volveré a verte de nuevo.

Los primeros días acosé a tus amigos (les pregunté si realmente esto era real, les pedí pruebas) y busqué en Google miles de artículos para comprobar que estaban equivocados.

Cada vez que veía las palabras 'RIP' y 'Avicii' juntas en una frase o la fecha de tu muerte, me sentía en shock de nuevo. Cuando vi que cambiaron tu biografía en Wikipedia hablando de ti en pasado me derrumbé. Me quedé mirando el artículo, tratando de descifrar por qué decía que habías muerto el 20 de abril de 2018. No tenía sentido.

Eres demasiado joven y maravilloso y te quiero mucho como para que tengas eso escrito en tu nombre. Ya no me voy a despertar con tu cabeza en mi pecho y la de Luka en mi hombro. En vez de eso, me despiertan de un sueño para ver la realidad todas las mañanas con un torrente de ansiedad y mi corazón acelerado.

Creo que ya pedí perdón por todos los errores que cometí cuando estábamos juntos, pero nunca dije lo siento por las cosas que no sentía.

Siempre traté de mantener nuestra relación en privado porque queríamos que fuese nuestra y pensé que si algún día se hacía pública sería cuando me quedase embarazada de ti. Pero esa idea se esfumó."