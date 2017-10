Rivera: "Ayer vimos cómo unos políticos irresponsables convirtieron el Parlament en un circo y quisieron dar un golpe"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comenzando su intervención este martes señalado que este lunes "fue un día triste para los catalanes que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos, cuando vimos cómo en el Parlament unos políticos irresponsables convirtieron esa Cámara en un teatro para dar un golpe a la democracia española".

Rivera ha advertido de que la "inmensa mayoría de los españoles" se pueden terminar enfadando si no se aplica la Constitución contra los "golpistas" en Cataluña, a los que no se puede premiar con nuevos privilegios. "No tiremos de lo fácil que es dar a los independentistas lo que piden, porque lo que están pidiendo es la independencia", ha alertado.

En su intervención en el pleno del Congreso en el que está compareciendo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar cuenta de la situación en Cataluña, Rivera se ha felicitado de que el Ejecutivo haya "recapacitado" y haya activado el artículo 155 de la Constitución para detener el desafío independentista.

Además, ha indicado en catalán, "votaremos, en democracia, de manera legal, con leyes autonómicas para echar al señor Puigdemont".

"¿Ustedes se imaginan en Alemania rezando para que la CUP no declare la independencia?", ha ironizado. Ante este reto, el líder de Ciudadanos ha pedido que se ponga ya fecha a las elecciones autonómicas en Cataluña para que los catalanes puedan votar con garantías y desplacen a Carles Puigdemont de la Generalitat.

En su turno de réplica, Albert Rivera ha señalado que no hay que preguntarse qué va a contestar Puigdemont al requerimiento de Mariano Rajoy, sino "qué vamos a hacer nosotros por nuestro país" y dice estar muy preocupado porque "toda una cámara esté pensando qué va a contestar Puigdemont".

El líder de Ciudadanos señala que esto no es un tema burocrático, sino que es un tema de una hegemonía del nacionalismo en Cataluña "imponiendo una ideología sobre la mayoría de la población e intentando destruir el país" y asegura que hay que abordar el problema como tal. Por ello, pide al Gobierno que "tome altura y tome conciencia" porque "nos estamos jugando España, la libertad y la democracia en Cataluña".

Rivera subraya que tenemos que ser conscientes de la dimensión del problema y augura que "esto no se soluciona en un cuarto de hora" ni con un burofax y dice que aplicando el artículo 155 de la Constitución y convocando elecciones no se acaba el problema, asegura que "es parte de la solución para restablecer la democracia en Cataluña".

"El problema es que hay que tener un proyecto de país para los próximos años, para derrotar al nacionalismo, y si no lo abordamos así, de aquí a unos años estaremos igual", concluye Rivera.