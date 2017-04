Los políticos españoles muestran su cariño y respeto tras conocer la muerte de Carme Chacón

Los políticos españoles no han tardado en reaccionar a la repentina muerte de la que fuera ministra de Defensa Carme Chacón.

Desde compañeros de filas hasta miembros de otras formaciones políticas han querido trasladar sus condolencias y su apoyo a familiares y amigos de la socialista.

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez se mostraba "consternado y roto por la inesperada muerte" de Chacón y enviaba todo su afecto y calor a su familia.

Consternado y roto por la inesperada muerte de la compañera Carme Chacón. Todo mi afecto y calor hacia su familia. Hasta siempre, Carme. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 de abril de 2017

El precandidato a la secretería general del PSOE Patxi López ha manifestado estar "tremendamente impactado" la noticia de la muerte de Chacón, a la que ha calificado de "una gran socialista, pero sobre todo una amiga". "Terrible noticia", ha escrito el exlehendakari en su cuenta de la red social Twitter. En otro tuit, ha informado de que "en señal de respeto", va a suspender los actos de campaña previstos para los próximos días.

Tremendamente impactado por la muerte de @carmechacon. Una gran socialista, pero sobre todo una amiga. Terrible noticia — patxilopez (@patxilopez) 9 de abril de 2017

.@carmechacon En señal de respeto, vamos a suspender los actos de campaña previstos para los próximos días — patxilopez (@patxilopez) 9 de abril de 2017

Por su parte, Susana Díaz ha publicado un lacónico mensaje en Twitter en el que se leía: "No te olvidaré nunca" acompañado con una foto en blanco y negro de Chacón en su cuenta de la red social. Los tres candidatos han decidido suspender sus campañas.

No te olvidaré nunca. pic.twitter.com/PMYg0sAN7p — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 9 de abril de 2017

Una de las personas más cercanas a Carme Chacón fue Alfredo Pérez Rubalcaba. A él le disputó el liderazgo del partido y perdió por una veintena de votos. Al conocer la triste noticia, Rubalcaba expresaba así su dolor:

Desolado por la muerte de Carme. Un fuerte abrazo a su familia. — _Rubalcaba_ (@_Rubalcaba_) 9 de abril de 2017

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha lamentado la muerte de su compañera de partido Carme Chacón, de quien ha recordado que como primera ministra de defensa de la historia "abrió caminos para las mujeres". En un comentario en una red social, Mendia ha escrito sobre el fallecimiento: "Difícil de creer. Terrible pérdida, la de la compañera Carmen Chacón. Abrió caminos para las mujeres. Mi recuerdo para ella".

Difícil de creer. Terrible pérdida , la de la compañera @CarmenChacon . Abrió caminos para las mujeres. Mi recuerdo para ella. @PSOE — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) 9 de abril de 2017

La que fuera líder de UPyD Rosa Díez ha sentido el fallecimiento y manda sus "respetos hoy y siempre".

Siento enormemente el fallecimiento de Carmen Chacón. Mis respetos hoy y siempre. Y un abrazo a toda la gente que más la quería. — Rosa Díez (@rosadiezglez) 9 de abril de 2017

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lamentado el fallecimiento en Madrid de la exministra de Defensa socialista. "Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Carme Chacón, gran política con sentido de Estado", ha escrito el jefe del Ejecutivo en un mensaje en su cuenta personal de la red social Twitter.

Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Carme Chacón, gran política con sentido de Estado. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 9 de abril de 2017

⚫️Siento muchísimo el fallecimiento de Carme Chacón. Todo mi ánimo y cariño a su hijo y su familia, y también a sus compañeros del @PSOE DEP — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de abril de 2017

El vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado , no ha tardado en pronunciarse acerca de la muerte de Chacón y ha enviado su cariño a su hijo y a su familia

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado sus condolencias. "Se va una mujer brillante y de gran capacidad política. Lo pude comprobar personalmente. Mis condolencias a su gente. Sit tibi terra levis (Que la tierra te sea leve)", ha escrito Iglesias en su perfil de Twitter.

Ha fallecido Carme Chacón. Mis condolencias a familiares, amig@s y compañer@s de PSOE y PSC por esta súbita pérdida. https://t.co/0s2hzWp4Z4 pic.twitter.com/fCj0QI3Jpc — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 9 de abril de 2017

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez , también se ha sumado a las condolencias de políticos españoles.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado su pésame a los allegados de la exministra socialista Carme Chacón y a "la familia del PSC y la PSOE" por su "inesperada" muerte. "Todo mi pésame a familiares y amigos de Carme Chacón. Y a la familia del PSC y PSOE por la inesperada pérdida de una compañera querida", ha afirmado Colau en un mensaje a través de una cuenta de Twitter.

Tot el meu condol a familiars i amics de Carme Chacón. I a la família PSC i PSOE per la inesperada pèrdua d'una companya estimada — Ada Colau (@AdaColau) 9 de abril de 2017

El líder de Cs, Albert Rivera, se ha mostrado este domingo "impactado por la inesperada muerte de Carme" Chacón. "Un día triste para la política española", ha añadido en su cuenta de Twitter. Rivera ha enviado "todo el cariño a su familia y compañeros del PSOE. Descanse en paz".

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, también ha enviado sus condolencias a través de la red social Twitter. El político cántabro asegura que tenía "una gran amistad" con ella.

Tremendo. Muere Carme Chacón con 46 años, al parecer de un ataque al corazón. Tenía con ella una gran amistad. DEP. — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) 9 de abril de 2017

El expresidente del Gobierno Felipe González ha lamentado la muerte de Carme Chacón, de quien asegura que "dejará hueco" y a quien ha elogiado por su lucha en favor de la justicia social. "Me duele la muerte de Carmen. Por ella, por su hijo y por su madre. No es lo más común, pero es así como lo siento. Ella sabía por qué y su madre también", señala el ex líder socialista en un comunicado. Y añade que siente su fallecimiento por perder su amistad y su cariño, pero también por "su compromiso con eso que define el socialismo democrático: la lucha por la justicia social". "La echaré de menos. Dejará hueco", concluye el expresidente del Gobierno.

Los Javier Fernández , por el fallecimiento de la exministra socialista de Defensa Carme Chacón, han informado fuentes de la Casa Real. A las muestras de condolencias se han unido. En ambos telegramas, los Reyes, así como don Juan Carlos y doña Sofía,