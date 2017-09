Echenique: "Si el ministro de Hacienda toca el dinero de la Generalitat podríamos hablar de una aplicación encubierta del 155"

Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, considera que si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decide "tocar el dinero de la Generalitat" se podría "estar hablando de una aplicación encubierta del 155". "Si alguien piensa que que intervenir las cuentas de la Generalitat nos acerca a una resolución de la cuestión catalana, se equivoca", ha señalado.

Ante el anuncio del Gobierno de que podría cortar la luz de los locales para evitar la celebración del referéndum, Echenique ha expresado en una entrevista en Espejo Público que no cree que "dejar sin luz los hospitales y colegios en Cataluña sea una buena propuesta".

Desde Podemos creen que el primer paso para resolver el conflicto catalán es "echar a Mariano Rajoy del Gobierno porque es la causa de lo que estamos viendo en Cataluña". El secretario de organización ha afirmado que antes de que Rajoy llegara al Gobierno "los independentistas eran la mitad".

"Si nosotros gobernásemos no habríamos llegado a este punto, habríamos acordado celebrar un referéndum con garantías", ha asegurado Pablo Ecenique, apuntando que defendería "que Cataluña se quede en España", aunque con un "encaje constitucional diferente".

Tras afirmar que el culpable del conflicto catalán es Mariano Rajoy, el diputado de Podemos ha reconocido que el Gobierno catalán también tiene "responsabilidad". "No compartimos la hoja de ruta de Puigdemont", ha indicado, ya que "el 1 de octubre no es un referéndum con garantías, no soluciona la cuestión catalana".

Sobre el acuerdo al que Ada Colau ha llegado con el Govern para facilita la participación en Barcelona en el referéndum, Echenique ha apuntado que la alcaldesa ya "explicó que iba a hacer todo lo posible para la gente pudiera participar el 1 de octubre".