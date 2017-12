¿Qué es Tabarnia y por qué quiere independizarse de Cataluña?

1.-¿Qué es Tabarnia?

Tabarnia es la región que abarca lo que es geográficamente Barcelona, su área metropolitana y la franja de terreno que la une con Tarragona. El término fue acuñado por la plataforma 'Barcelona is not Catalonia' y reivindica independizarse de Cataluña y, por consiguiente, la formación de una nueva CCAA.

Las fronteras no están al 100% definidas ya que dentro de 'Barcelona is not Catalonia' hay un consenso unánime sobre que Barcelona ha de independizarse, pero no tan sólido hacia la idea de incluir o no a Tarragona.

2.-¿Qué peculariadades muestra Tabarnia?

En el plano político los resultados de las pasadas elecciones catalanas han evidenciado las dos Cataluñas: por un lado la rural y por otro la zona de Tabarnia en la que el voto a Ciudadanos ha sido aplastante. Su posición como constitucionalistas es firme así como la de seguir dentro de España incondicionalmente.

El territorio se siente perjudicado por la ley electoral: "Nuestro voto vale 3 y 4 veces menos con respecto a Girona y Lleida". En el aspecto económico aseguran tener un déficit fiscal negativo con Cataluña. Más de un centenar de agrupaciones, asociaciones y empresas de todos los ámbitos que conforman 'Barcelona is not Catalonia' ve "profundamente negativo" para los intereses de los ciudadanos catalanes el proyecto independentista.

3.- ¿Qué reivindica Tabarnia?

Esta región reclama al Congreso de los Diputados el derecho a realizar un referéndum para poder decidir si quieren o no formar parte de una nueva autonomía española que los "aisle de la amenaza independentista". Para ello, Fernando Almansa ha iniciado una petición en la plataforma change.org que ya ha alcanzado 16.864 firmas.

4.- ¿En qué se inspira Tabarnia?

La idea de aislar Tabarnia del resto de Cataluña se fortalece con casos como los de Madrid con respecto a Castilla o la separación de Albacete de la Región de Murcia.

5.- ¿Cuál es la bandera de Tabarnia?

Han dado forma a una bandera que mezcla la de Tarragona y Barcelona.