Arrimadas acusa al bipartidismo de poner el Gobierno "en manos" de los partidos nacionalistas

La líder de Ciudadanos en Cataluña y candidata a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha culpado al bipartidismo de PP y PSOE de haber puesto en las últimas décadas el Gobierno "en manos" de los partidos nacionalistas cuyo objetivo es "destruir España".

"No hay que darle la varita mágica a los partidos nacionalistas" ni "darle la oportunidad de definir un país en el que no creen", ha advertido. "Cuando uno quiere destruir España -ha proseguido- no creo que sea el socio más adecuado para poner en sus manos el Gobierno de España" con pactos consistentes en "mirar hacia otro lado" y "tapar ciertas cosas de ambos partidos", en una alusión implícita a la corrupción y a la financiación ilegal.

"Todos como país deberíamos asumir que los Gobiernos de España han cometido inmensos errores", ha subrayado Arrimadas, que propone "rebatir" las tesis del nacionalismo y construir un relato ilusionante de país, porque España es "un gran país", en lugar de "salir a pactar con los nacionalistas".

"Al final si uno no reforma España, no rebate, no ilusiona, uno se despierta un día y ve que han declarado la independencia" en una Comunidad Autónoma, ha advertido, por lo que ha instado a "no tener complejos a la hora de rebatir al nacionalismo".

Rivera considera "inaceptable e inasumible" el "cuponazo" para toda España que propone Urkullu

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado el sistema fiscal descentralizado que ha propuesto para España el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, usando el modelo del Concierto Económico Vasco como referencia.

"Es un planteamiento inaceptable e inasumible", ha afirmado. "Hoy Urkullu plantea que el cuponazo lo podamos hacer en 50 provincias", lo cual significaría "la desaparición de la Hacienda común española, de la solidaridad y del Estado moderno", ha declarado Rivera.

Esta propuesta, por la cual, según el lehendakari, los ingresos garantizarían el Estado del bienestar de todas las comunidades autónomas, es "inaceptable e inasumible" para el líder de la formación naranja, que ha vuelto a cargar contra el acuerdo entre PP, PSOE y PNV sobre el cálculo del cupo vasco para el periodo 2017-2021.

En su opinión, la diversidad existente en el país "no da derecho a ninguna diferencia" y "no justifica privilegios", algo que considera que no han entendido ni 'populares' ni socialistas, con su política de "intercambio de cromos con el nacionalismo".