Iniesta: "El equipo se merecía la Liga por su regularidad y constancia todo el año"

Iniesta se mostró muy feliz tras ganar el título de Liga. "Se trata de todo el año, la regularidad, la constancia; el equipo lo merecía, llegábamos con una muy buena ventaja sobre el segundo. Estoy feliz de volver a ganar la Liga".

Sobre su futuro destino el próximo año, afirmó que aún no hay "nada hecho". "No hay nada hecho, espero que se sepa algo para cuando termine la temporada".

El centrocampista manchego también habló sobre el cariño que le ha transmitido el mundo del fútbol desde que anunció su marcha. "Son sensaciones que no se pueden describir. No hay palabras cuando recibes tanto cariño de la gente, y más en situaciones difíciles -por la ovación en Riazor-; he intentado ser buen deportista y buena persona".

Por último, reconoció que "ojalá todo fuese eterno" en relación a su adiós al Barça. "Todo tiene su principio y su final".