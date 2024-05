Rocío Martínez te recomienda disfrutar del Mutua Madrid Open de una forma muy asequible: "Hay entradas por diez euros"

¿Qué mejor plan que hacer que ir a uno de los torneos tenis más importantes a nivel mundial? Rocío Martínez, presentadora de Antena 3 Deportes, ha podido acudir al Mutua Madrid Open 2024 y asegura que el evento es muy recomendable por muchos motivos. No hace falta que seas amante del tenis para aprovechar de unos días donde el disfrute está más que asegurado.

'El evento que abre la primavera en Madrid'

La periodista cuenta que el director de comunicación del torneo lo definió al comenzar como 'el evento que abre la primavera en Madrid'. La capital está inmersa en un despliegue deportivo que muy pocas veces al año se repite, porque recordemos que el Mutua Madrid Open es el quinto gran 'slam' junto con Wimbledon, el Abierto de Australia, el Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. "Además, están a la venta las entradas de paseo por 10 euros", cuenta Martínez.

Con estos tickets a ese módico precio, puedes disfrutar del interior y de los alrededores de la Caja Mágica. "Te puedes encontrar entrenando a cualquier tenista", añade. El domingo es la gran final, pero mientras tanto puedes estar en las zonas de juegos virtuales y sentirte tan buen jugador como Alcaraz o Nadal. "Hay tiendas, hay puestos de comida y por la tarde y noche también hay conciertos", explica Rocío Martínez.

En caso de estar en un palco, tendrás la suerte de "probar comida de todo el mundo". Según la periodista, el acontecimiento se ha convertido en un "evento social" y la clave está en "todo lo que pasa en la pista de tenis".

Más de 300.000 asistentes

Allí dentro, tal y como cuenta Martínez, puedes vivir la tensión que caracteriza cada punto, cada partido en general. Madrid acoge este 'grand slam' desde 2009 en la Caja Mágica. "El año pasado fueron a la caja mágica 325.000 personas y no os cuento ya no los que han tenido la suerte por ejemplo de despedir a Nadal en su último partido en una pista española", comenta la presentadora de Antena 3 Deportes.

La leyenda del tenis terminó este martes su recorrido por las pistas españolas con una competida derrota ante el checo Juri Lehencka (5-7 y 4-6). "Estaba perdiendo con los chicos de mi academia día tras día, esa es la verdad", compartió antes de vencer a Cachín en un partido previo. No soltó ni una lágrima. Su rostro era sonriente por lo agraciado que se sentía hacia el torneo, que sin duda ha marcado su trayectoria. "No puedo hacer otra cosa que daros las gracias, y no es suficiente...", dijo.

"Madrid tiene un ambiente especial y por eso también fue tan emotiva esa despedida de Rafa Nadal de una pista en nuestro país", señala Rocío Martínez. Según ella, la capital de España es ya la capital del tenis, porque están "los mejores tenistas del mundo" durante diez días de pura emoción.

"Si no habéis ido al Mutua, os lo recomiendo para este último fin de semana y si no para otros años", concluye Rocío Martínez.

