Cristiano Ronaldo: "Quiero tener siete hijos y siete Balones de Oro"

Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista al diario francés 'L'Equipe' en el que repasa su desacertado inicio de temporada y explica sus objetivos en los próximos años.

"No es mi culpa si el balón no quiere entrar, eso no me impide trabajar de la misma manera. Las cosas cambiarán, no estoy preocupado", asegura el portugués. Además, se mostró ambicioso con lo que viene.

Su papel como padre

"Mi sueño es ganar el quinto Balón de Oro. Mientras juegue, intentaré ganar todo lo que pueda", revela. Por último, quiso hablar sobre su nueva etapa como padre, una faceta en la que también busca más.

"Para mí, una vida sin hijos no es nada. Quería tener niños, estoy muy feliz de tener a tanta gente a mi alrededor", afirma Cristiano.