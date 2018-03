La reacción viral del príncipe Harry y Meghan Markle al escuchar a Liam Payne cantar

Liam Payne es conocdio por haber sido parte de la banda One Direction, que se separó hace ahora dos años. El joven inglés ha cantado durante la última celebración del Día de la Commonwealth delante de toda la Familia Real Británica, entre los cuales se encontraba el prínicpe Harry y Meghan Markle.

La pareja, que se casará en Londres en menos de dos meses, han reaccionado de manera extraña a la actuación del joven cantante Liam. Las cámaras han captado el momento en el que, mientras Liam cantaba, el Príncipe levantaba las cejas en un gesto como de sorprendido mirando a su prometida; Markle, ante esa mirada, reaccionaba echándose a reír y tapando su cara con su melena. Una reacción que no ha pasado desapercibida para muchos y que están viralizando en redes.

No sabemos si es una broma entre la joven pareja, o simplemente que no les ha gustado la actuación de Liam Payne en la ceremonia. Lo que está claro, es que el cantante está orgulloso de haber formado parte de uno de los días más especiales del Reino Unido; Liam no ha parado de compartir fotos del momento en sus redes sociales.